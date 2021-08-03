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Marriott вернулась к прибыли во II квартале

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом.

Чистая прибыль сети в апреле-июне составила $422 млн, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $234 млн, или $0,72 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,79 на акцию против убытка $0,57 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,47 на акцию.

Квартальная выручка Marriott выросла более чем вдвое, до $3,15 млрд с $1,46 млрд, но показатель оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне $3,23 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в апреле-июне подскочила на 262,6% в годовом выражении, по сравнению с тем же периодом 2019 года показатель снизился на 43,8%. В Китае показатель RevPAR во втором квартале практически соответствовал уровню 2019 года, отмечают в компании.

Уровень заполняемости гостиниц в минувшем квартале составил 50,8%, что на 32,8 процентного пункта превышает прошлогодний показатель и на 24,1 процентного пункта ниже, чем во втором квартале 2019 года.

Котировки акций Marriott снижаются на 2,8% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 6,7% и составляет сейчас около $47,2 млрд.

Marriott International управляет более чем 7 тысячами гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

Marriott США Китай

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