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Brent подешевела до $72,39 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду третью сессию подряд. Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо.

К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%), до $72,39 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,48 (0,66%), до $72,41 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,21 (0,03%), до $70,35 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,7 (1%), до $70,56 за баррель.

"Хотя поводов для оптимизма остается достаточно, - и я уверен, что это в основном будет так на протяжении следующих месяцев, - похоже, внимание в большей степени переключилось на ситуацию с распространением штамма "дельта", особенно, в Китае" - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тысяч б/с.

Этот тренд продолжится до истечения ограничений, который на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

Brent WTI ОПЕК Азия коронавирус

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