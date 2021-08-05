Доллар и евро чуть подешевели к рублю в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,14-73,17 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 1,75 копейки, до 73,1525 рубля. Евро при этом подешевел на 2 копейки, до 86,56 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,86 копейки к уровню закрытия 4 августа, до 79,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,22 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительный рост к доллару и евро на старте торгов 5 августа в связи с переходом нефтяных котировок к росту. Накануне нацвалюта снижалась вслед за нефтью после обнародования данных о запасах в США, выросших на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала мая, в то время как аналитики прогнозировали их снижение.

К 7:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,33%, до $70,61 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,4%, до $68,42 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,43%, китайский CSI 300 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,17%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing, указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.