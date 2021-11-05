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Uber увеличила чистый убыток в III квартале

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, увеличила чистый убыток в третьем квартале 2021 года, но нарастила выручку на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $2,42 млрд, или $1,28 на акцию, по сравнению с убытком в $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, за аналогичный период прошлого года. При этом убыток в размере $2 млрд связан со списаниями из-за потерь от инвестиций в китайского оператора такси Didi Global Inc.

Между тем компания получила скорректированную прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций Uber - на уровне $8 млн по сравнению с убытком в размере $625 млн за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную отрицательную EBITDA на уровне $38 млн.

Согласно прогнозу Uber, в текущем квартале скорректированная EBITDA составит $25-75 млн, аналитики ожидают показатель на уровне $104 млн.

Квартальная выручка Uber поднялась на 72,6%, до $4,85 млрд с $2,81 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,42 млрд.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAPC) в минувшем квартале повысилось на 40%, до 109 млн.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 57%, до рекордных $23,1 млрд (консенсус-прогноз - $23,3 млрд).

Акции Uber подешевели на 2% на дополнительных торгах в четверг после выхода отчетности. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 11,2% и составляет $88,6 млрд.

Uber оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber США

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