Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервиса "ВТБ Онлайн"
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -- Клиенты ВТБ испытывают проблемы с использованием интернет-банка "ВТБ Онлайн", сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов банка.
"Подтверждаем текущие ограничения в работе "ВТБ Онлайн". У части пользователей может некорректно отображаться информация по картам и счетам. Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Интерфаксу" в ВТБ.
Согласно данным сайта DownDetector, клиенты ВТБ стали испытывать сложности при использовании сервиса кредитной организации в 11.00 мск.
В очередной раз онлайн банк @vtb не работает. Их система походе полностью сломалась. #банквтб;#онлайнбанквтб;#онлайнбанк;#втб24;#банквтб24;#банквтбсломался;#втбнеработает pic.twitter.com/hBjm7EsiYr— nonexistent09 (@Nek55) August 5, 2021