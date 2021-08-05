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Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервиса "ВТБ Онлайн"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -- Клиенты ВТБ испытывают проблемы с использованием интернет-банка "ВТБ Онлайн", сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов банка.

"Подтверждаем текущие ограничения в работе "ВТБ Онлайн". У части пользователей может некорректно отображаться информация по картам и счетам. Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Интерфаксу" в ВТБ.

Согласно данным сайта DownDetector, клиенты ВТБ стали испытывать сложности при использовании сервиса кредитной организации в 11.00 мск.

ВТБ

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