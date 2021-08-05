ВТБ устранил проблемы в работе интернет-банка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ВТБ устранил проблемы в работе интернет-сервиса "ВТБ Онлайн", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме. Еще раз приносим нашим клиентам извинения за неудобства", - сообщили в банке.

Согласно данным сайта DownDetector, клиенты ВТБ стали испытывать сложности при использовании сервиса кредитной организации в 11:00 по московскому времени. У части пользователей некорректно отображалась информация по картам и счетам.