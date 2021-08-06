Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза - до 126,8 млрд рублей по сравнению с 65,6 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль Сбербанка за 7 месяцев 2021 года составила 721,6 млрд рублей, что в 1,8 раза выше прибыли за январь-июль 2020 года (403,1 млрд рублей).

"В июле мы успешно урегулировали проблемную задолженность группы компаний "Евроцемент", что положительно повлияло на финансовый результат и позволило сократить долю просроченной задолженности на 1 процентный пункт - до 2,2%", - заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

Кредитный портфель Сбербанка в июле вырос на 1,6% - с 25,135 трлн рублей до 25,530 трлн рублей. Доля просроченной задолженности за месяц сократилась с 3,2% до 2,2% в результате продажи в июле акций и долга "Евроцемента", отмечает банк. Исходя из расчетов на основе этих данных, просроченная задолженность за июль сократилась примерно на 243 млрд рублей. Ранее сообщалось, что банк продал активы "Евроцемента" за 161 млрд рублей.

Расходы на резервы и переоценка кредитов за семь месяцев 2021 года составили 63,4 млрд рублей, что в 6,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Чистый процентный доход в январе-июле 2021 года вырос на 11,8% - до 905,1 млрд рублей за счет увеличения кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход за 7 месяцев вырос на 17% - до 320,8 млрд рублей.

Операционные расходы за январь-июль текущего года увеличились на 9,5% - до 369,2 млрд рублей. Рост расходов в июле связан с регулярным пересмотром заработной платы сотрудников, а также с календарным эффектом, отмечает банк. Отношение расходов к доходам составило 27,9%.

Базовый и основной капиталы в июле 2021 года изменились незначительно и составили 3,826 трлн рублей и 3,976 трлн рублей соответственно. Общий капитал вырос на 124 млрд рублей, или на 2,6%, преимущественно за счет заработанной в июле прибыли.

Достаточность базового капитала в июле 2021 года выросла с 11,2% до 11,7%, основного - с 11,7% до 12,1%, общего - с 14,5% до 14,8%.