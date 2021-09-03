Греф заявил, что прибыль Сбербанка в 2021 г. достигнет ориентира в 1 трлн руб.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль Сбербанка в 2021 году достигнет ориентира в 1 трлн рублей или даже может оказаться больше, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

"За семь месяцев у нас прибыль составила уже 721 млрд рублей, и до конца года мы ожидаем, что мы должны достичь цифры 1 трлн рублей и даже превысить ее, но на сегодня пока еще рановато делать такие бравурные прогнозы", - сказал Греф.

"Всегда, когда кажется, что плод, вот он, совсем рядом, и уже можно его ухватить, нельзя ни в коем случае фокус внимания при этом терять, поэтому я всегда очень аккуратен, и у нас в компании принято не давать таких залихватских прогнозов, потому что мы стараемся давать те прогнозы, которые мы точно выполним", - добавил глава Сбербанка.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 годы предусматривала выход прибыли группы на уровень в 1 трлн рублей в 2020 году. Однако в июне 2020 года Греф заявил, этот уровень не будет достигнут из-за пандемии. Позднее в интервью Bloomberg TV он сообщил, что прибыль в 1 трлн рублей будет достигнута не ранее 2022 года.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в 2,2 раза - до 629,8 млрд рублей. В 2020 году банк сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд рублей с 845 млрд рублей в 2019 году.

Сбербанк в июле 2021 года вновь заговорил о возможном достижении ориентира по прибыли в 1 трлн рублей. Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико тогда сообщила, что прибыль, исходя из расчетов на основе прогноза по рентабельности капитала и текущего уровня капитала, в 2021 году может превысить 1 трлн рублей. "Математически достаточно легко определить, что при этом показателе (рентабельности - ИФ) выше 22% и текущем уровне капитала чистая прибыль должна будет составить более 1 трлн рублей. Деваться просто математически ей некуда", - заявила она тогда.