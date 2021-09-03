Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Греф заявил, что прибыль Сбербанка в 2021 г. достигнет ориентира в 1 трлн руб.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль Сбербанка в 2021 году достигнет ориентира в 1 трлн рублей или даже может оказаться больше, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

"За семь месяцев у нас прибыль составила уже 721 млрд рублей, и до конца года мы ожидаем, что мы должны достичь цифры 1 трлн рублей и даже превысить ее, но на сегодня пока еще рановато делать такие бравурные прогнозы", - сказал Греф.

"Всегда, когда кажется, что плод, вот он, совсем рядом, и уже можно его ухватить, нельзя ни в коем случае фокус внимания при этом терять, поэтому я всегда очень аккуратен, и у нас в компании принято не давать таких залихватских прогнозов, потому что мы стараемся давать те прогнозы, которые мы точно выполним", - добавил глава Сбербанка.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 годы предусматривала выход прибыли группы на уровень в 1 трлн рублей в 2020 году. Однако в июне 2020 года Греф заявил, этот уровень не будет достигнут из-за пандемии. Позднее в интервью Bloomberg TV он сообщил, что прибыль в 1 трлн рублей будет достигнута не ранее 2022 года.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в 2,2 раза - до 629,8 млрд рублей. В 2020 году банк сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд рублей с 845 млрд рублей в 2019 году.

Сбербанк в июле 2021 года вновь заговорил о возможном достижении ориентира по прибыли в 1 трлн рублей. Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико тогда сообщила, что прибыль, исходя из расчетов на основе прогноза по рентабельности капитала и текущего уровня капитала, в 2021 году может превысить 1 трлн рублей. "Математически достаточно легко определить, что при этом показателе (рентабельности - ИФ) выше 22% и текущем уровне капитала чистая прибыль должна будет составить более 1 трлн рублей. Деваться просто математически ей некуда", - заявила она тогда.

Герман Греф Сбербанк

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Глава Якутии предложил разрешить добычу разных ископаемых на одном участке

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе рухнули на 32,1%

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе рухнули на 32,1%
Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин пообещал ввести на Курилах преференциальный налоговый режим

Миллер заявил, что строительство "Северного потока 2" завершится очень скоро

Миллер заявил, что строительство "Северного потока 2" завершится очень скоро
Восточный экономический форум - 2021

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока до 40 тыс. рублей

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов
Восточный экономический форум - 2021

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей
Восточный экономический форум - 2021

"Почта России" запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

"Почта России" запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');