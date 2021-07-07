Полугодовая прибыль Сбербанка по РСБУ приблизилась к 600 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 594,8 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистая прибыль банка в июне увеличилась в 1,7 раза, составив 106,8 млрд рублей, рентабельность капитала выросла до 27,2%, рентабельность активов - до 3,7%.

"Благодаря фокусу на операционной эффективности соотношение расходов к доходам сохраняется на уровне 28%. В результате за первое полугодие 2021 года Сбер заработал чистую прибыль в размере 594,8 млрд рублей, показав рентабельность капитала 24,7%", - прокомментировала отчет через пресс-службу финдиректор банка Александра Бурико.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за шесть месяцев составили 71,8 млрд рублей, что в 4,8 раза меньше расходов год назад, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. В июне существенное влияние на расходы по резервам оказало укрепление рубля по отношению к основным валютам в сумме 9,3 млрд рублей, в итоге общее восстановление резервов составило 0,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход вырос на 11,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года до 767,4 млрд рублей на фоне увеличения объема работающих активов.

Чистый комиссионный доход в первом полугодии составил 271 млрд рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года. Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%.

Операционные расходы увеличились на 9,2% и составили 314,1 млрд рублей. На темпы роста продолжает оказывать влияние низкая сравнительная база первой половины прошлого года на фоне замедления деловой активности и более равномерная календаризация расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 28%.

В июне Сбербанк в июне увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,3%, розничный - на 2,5%. В этом месяце банк выдал корпоративным клиентам кредиты на 1,3 трлн рублей, это наибольший месячный объем с начала года. Без учета валютной переоценки портфель корпоративных ссуд вырос на 0,9%, до 15,7 трлн рублей.

Частным клиентам в июне выданы кредиты на сумму 525 млрд рублей. В результате розничный портфель за месяц вырос на 2,5% как за счет ипотечного, так и потребительского кредитования и на 1 июля составил 9,5 трлн рублей. Доля ипотеки в розничном портфеле превысила 59% на конец июня 2021 года.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос в июне на 0,07 п.п., до 3,2%, преимущественно за счет корпоративного сегмента.

Портфель ценных бумаг снизился на 0,2%, до 5,2 трлн рублей, на фоне снижения портфеля корпоративных облигаций, в том числе ввиду погашения ряда выпусков.

Средства физических лиц увеличились на 0,8% без учета валютной переоценки и достигли 16 трлн рублей. Средства на счетах эскроу продолжили расти на фоне роста объема выдаваемых жилищных кредитов и на 1 июля превысили 1,1 трлн рублей.

Средства юридических лиц за июнь выросли на 0,5 трлн рублей, или на 7,1%, без учета валютной переоценки и приблизились к 8 трлн рублей. В июне банк нарастил объемы привлечения средств корпоративных клиентов в рублях, что позволило сократить использование средств государственного финансирования в сопоставимом объеме.

Банк привлек с рынка капитала 37 млрд рублей в июне путем выпуска биржевых облигаций.

Достаточность базового и основного капитала банка составила 11,97% и 12,43% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по июнь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита.