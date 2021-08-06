Авария у "Газпрома" вызвала панические покупки сжиженных углеводородных газов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в пятницу пережил период "панических" покупок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Ажиотаж произошел из-за аварии на ГПЗ "Газпрома" в Новом Уренгое, который обеспечивает товаром Сургутский ЗСК- одного из крупнейших продавцов СУГ в России.

Согласно данным СПбМСТБ, биржевые цены на СУГ по национальному индексу в пятницу взлетели более чем на 6% - до 44959 тыс. руб./т. За последние два дня цены подскочили почти на 10%. На некоторых базисах продаж стоимость СУГ превысила 47 тыс. руб./т.

Сжиженные углеводородные газы дорожают в России с конца 2020 года, но в июле цены бьют рекорд за рекордом. Сейчас они находятся на абсолютном историческом максимуме.

Собеседники агентства на топливном рынке объясняют панические настроения на бирже в пятницу отсутствием информации о том, как будут осуществляться дальнейшие продажи товара с Сургутского ЗСК. Участники топливного рынка опасаются возникновения дефицита СУГ на внутреннем рынке, поэтому до тех пор, пока ситуация не прояснится, ажиотаж на бирже будет продолжаться, говорят источники.

Сам Сургуткий ЗСК сегодня на биржевых торгах "не продал в рынок ни тонны", отмечают собеседники агентства. Они также сообщают, что ООО "Газпром ГПН продажи" разослало сообщение о том, что "в связи с нештатной ситуацией на Уренгойском ЗПКТ с 6 августа сокращаются объемы реализации товарной продукции в системе электронных торгов ЭТП Е-Ойл".

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.