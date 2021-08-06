Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на ГПЗ "Газпрома" в Уренгое

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ "Газпрома" в Уренгое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора.

"Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончанию расследования", - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщалось, в четверг, 5 августа, произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата. Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

В Ростехнадзоре уточнили, что на заводе "произошла разгерметизация технологического оборудования цеха УДК-1 с последующим возгоранием".