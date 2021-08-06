Аналитики "Ренессанс Капитала" оценили эффект от уренгойской аварии "Газпрома"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авария на ГПЗ "Газпрома" в Новом Уренгое приведет к снижению добычи концерном газа на 8 млрд куб. м и на 5 млн тонн газового конденсата в 2021 году, пишут в специальной записке аналитики "Ренессанс Капитала".

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

По данным аналитиков, поврежденное оборудование уже планировалось к замене. В марте 2021 года правление приняло Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2021-2025 годы с вводом нового оборудования на заводе в Уренгое в 2022 году. "РенКап" предполагает, что "Газпром" не будет ремонтировать поврежденное оборудование, а введет в эксплуатацию новые мощности в следующем году.

Базируясь на этом предположении, аналитики полагают, что основной эффект от аварии придется на производство конденсата: оно снизится на 5 млн тонн, что составляет 29% от ожидаемой добычи группы в 2021 году.