МТС выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" 6 августа зарегистрировало компанию АО "МТС Веб Сервисы" (МВС), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Уставный капитал МВС - 1 млрд рублей, компанию возглавил вице-президент МТС по развитию инфраструктуры Игорь Егоров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, в перспективе в 100-процентную дочернюю компанию МВС будет выведена основная часть телекома, IT и облачной инфраструктуры группы МТС.

"Основным направлением работы новой компании станут цифровые проекты и продукты в области edge cloud и edge computing. У МТС есть мощная инновационная инфраструктура и команда опытных технических специалистов, инженеров и разработчиков, поэтому у MWS есть все необходимое, чтобы стать российским лидером в области цифровых инфраструктурных и облачных сервисов", - добавили в МТС.

В мае глава МТС Вячеслав Николаев сказал "Ведомостям", что оператор планирует до конца 2021 года выделить в отдельную компанию часть своей инфраструктуры - мобильные и фиксированные сети связи (включая МГТС ), коммутационное оборудование и облачный бизнес (включая дата-центры).

Знакомый с планами компании источник говорил "Интерфаксу", что на инфраструктуре новой компании "большая" МТС продолжит развивать телеком-продукты. При этом новая компания будет использовать инфраструктуру для создания новых цифровых продуктов и самостоятельно предлагать их на внешний рынок.

Новая компания имеет потенциал стать технологическим фундаментом для ускоренной разработки и запуска передовых массовых сервисов в области "умных городов", облачных вычислений, беспилотного транспорта, цифровой медицины и т.д., объяснял весной Николаев "Интерфаксу" через пресс-службу МТС.

Один из источников "Ведомостей" высказывал мнение, что выделение инфраструктурного бизнеса и новых услуг в отдельную компанию будет способствовать росту капитализации МТС и позволит продавать новые сервисы другим операторам.