МТС выкупит акции у несогласных с реорганизацией по 326,73 рубля за бумагу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило, что выкупит акции у владельцев ценных бумаг, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании, по цене 326,73 рубля за бумагу.

Вопрос о реорганизации МТС включен в повестку внеочередного собрания акционеров 30 сентября. Речь идет о выделении башенной инфраструктуры в отдельное юрлицо ООО "Башенная инфраструктурная компания" (с уставным капиталом 25 млн рублей), а также фиксированных сетей, ЦОДов и облачного направления - в ООО "МВС-1" (размер уставного капитала - 5 млн рублей) с последующей интеграцией этой компании в 100-процентную дочернюю структуру МТС - АО "МТС Веб Сервисы".

Цена выкупа акций чуть ниже, чем стоимость бумаг МТС на Мосбирже по состоянию на 21:15 - 330,15 рублей за штуку.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 14 ноября 2021 года.