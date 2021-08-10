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Mail.ru Group создаст образовательный холдинг

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе активов из своего портфеля - Skillbox и GeekBrains. Как указано в пресс-релизе компании, холдинг Skillbox Limited создается при участии частного фонда IT-предпринимателя и сооснователя Almaz Capital Александра Галицкого, а также основателей проекта Skillbox.

Mail.ru Group будет владеть 50,06% Skillbox Limited, основатели Skillbox получат 22,72%, оставшиеся 14,21% - частный фонд Галицкого. Еще 13% холдинга зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Холдинг возглавит сооснователь и гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов. Образовательные продукты продолжат развиваться под существующими брендами.

В капитал Skillbox интернет-холдинг Mail.ru Group вошел в 2019 году. Компания получила контроль в GeekBrains в 2016 году, а в 2020 году - консолидировала 100% актива.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по 50,01% ООО "Скилбокс" и ООО "Гикбрейнс" принадлежит зарегистрированной на Кипре Skillbox Holding Ltd.

Структурам Mail.ru Group (ООО "Мэйл.ру" и кипрской Lomigor Investments Ltd) принадлежит 20,65% "Скилбокс". Также ООО "Мэйл.ру" владеет 0,99% "Гикбрейнс".

С 6 июля 49% "Гикбрейнс" принадлежит кипрской компании "А.Гэлакси Райф В.С.И.С. Лтд", гендиректором которой является Галицкий.

Консолидированная выручка Skillbox и GeekBrains в I полугодии 2021 года составила 4,3 млрд рублей, показав рост год к году в 2,26 раза.

"Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии", - говорится в релизе Mail.ru Group. Это, в свою очередь, усилит позиции проектов и позволит Skillbox Limited выйти в лидеры российского рынка онлайн-образования, следует из сообщения.

Холдинг сфокусируется на дополнительном профессиональном онлайн-образовании и подготовке высококвалифицированных кадров для всей страны, добавили в Mail.ru Group.

Mail.ru Group также участвует в таких образовательных активах, как "Учи.ру", "Тетрика", SkillFactory, "Сферум".

Mail.ru Group Александр Галицкий Skillbox

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