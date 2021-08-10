Новак заявил, что запрет экспорта нефтепродуктов остается на повестке

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Запрет экспорта нефтепродуктов остается на повестке, эта мера может быть введена в случае ухудшения ситуации на рынке, приводятся в сообщении на сайте правительства слова вице-премьера РФ Александра Новака.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива", - сказал Новак.

Также он считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.

Кроме того, вице-премьер поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. "Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул он.

Новак 9 августа провёл совещание с нефтяниками по вопросам стабилизации ситуации на топливном рынке. В ходе встречи с представителями компаний, органов исполнительной власти, экспертами и аналитиками отрасли состоялось обсуждение текущей ситуации на внутреннем рынке топлива и возможных мер по сохранению его баланса.

В настоящее время суммарные товарные остатки автомобильных бензинов превышают 1,6 млн тонн, дизельного топлива - 2,6 млн тонн, что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка. Производство автомобильных бензинов с начала года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки на внутренний рынок - на 12,6%. При этом в течение июля экспорт снизился на 14,6% по сравнению с июлем 2020 года.

Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, при этом по-прежнему на особом контроле остаётся ситуация с биржевыми ценами.

Топливный рынок

К началу августа на топливном рынке сформировалась сложная ситуация. Из-за того, что границы по-прежнему закрыты, граждане России проводят летний отпуск внутри страны, и спрос на бензины серьезно вырос даже по сравнению с допандемийным периодом. Между тем, в настоящее время на ремонтах находится значительный объем мощностей нефтеперерабатывающих заводов, участники топливного рынка даже говорят о рекордных для страны одновременных ремонтах НПЗ.

На фоне высокого спроса на бензины и ремонтах заводов на бирже возник ажиотажный спрос на этот товар - и биржевые цены с небольшими остановками растут уже много недель подряд. В целом с начала 2021 года наблюдается постоянный рост биржевых цен на бензин, к августу он составил примерно 30%.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на рынке нефтепродуктов. Минэнерго 30 августа обратилось в правительство РФ с предложением выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. Как уточняют источники "Интерфакса", ведомство предложило запретить вывоз АИ-92 и АИ-95 сроком на три месяца. ФАС в свою очередь собирает информацию о торговле нефтепродуктами на бирже с нефтяных компаний и частных топливных трейдеров.

Тем временем в стране вслед за оптовыми ценами растут и розничные. Как сообщает Росстат, с начала года розничные цены на бензин по состоянию на 2 августа поднялись на 5,4% при инфляции за этот период на уровне 4,53%.

На прошлой неделе "Роснефть" сообщила, что в период пикового спроса скорректировала график ремонтов крупнейших НПЗ, максимизировала продажи на бирже, а также увеличивает производство топлива с целью снижения угрозы дефицита на внутреннем рынке.