Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин по всей России растут 11-ю неделю подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (22-29 июля), цены на топливо росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. На предыдущей неделе бензин дорожал во всех субъектах РФ без исключения.

В большинстве регионов рост цен не превышал 20 копеек.

В республике Тыва, где цены отличаются крайней нестабильностью, стоимость Аи-92 за неделю снизилась на 31 копейку, Аи-95 - выросла на 1 рубль за литр.

В Крыму бензин за неделю подорожал еще на 24-26 копеек, в Севастополе - всего на 5-6 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,85 руб./л, Аи-95 - на 7 коп., до 49,28 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 6 копеек и составила 50,6 руб./л.

По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд. В первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались. Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 руб./л, Аи-95 - на 1,9 руб./л.

Как власти пытаются решить проблему с ценами на бензин

Как сообщалось, с середины июня биржевые цены росли пять недель подряд. В результате ФАС и Минэнерго сделали заявление о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго сообщило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены.

Кроме того, ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров. На этом фоне цены на бензины на СПбМТСБ в первой половине текущей недели снижались.

Но в целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.