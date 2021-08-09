Глава РТС заявил, что жестких мер по стабилизации топливного рынка пока не планируется

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Жестких мер по стабилизации топливного рынка пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша по итогам топливного совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

"Пока никаких жестких мер (по стабилизации цен на бирже - ИФ) не планируется. Есть надежда на то, что нефтяные компании понимают необходимость увеличения объема продаж, что произойдёт снижение экспортного паритета за счёт снижения внешних цен. Необходимо донастроить правила биржевой торговли, провести предсессию с ценами продавцов", - отметил он.