"Северсталь" оценила потери от экспортных пошлин в $200-250 млн

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" оценивает дополнительные расходы от введения с 1 августа экспортных пошлин на металлы приблизительно в $200-250 млн. При этом компания ожидает дальнейшего снижения цен на сталь на внутреннем рынке, на что, помимо экспортных пошлин, окажет также влияние фактор сезонности.

"Мы делали некоторые финансовые оценки. Предварительно эта сумма оценивается в $200-250 млн", - заявил в ходе онлайн-конференции "ВТБ мои инвестиции" начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Владимир Залужский.

Комментируя влияние экспортных пошлин на текущие цены на сталь, начальник IR отдела компании Никита Климантов отметил, что здесь также играет роль фактор сезонности и Китая.

"При вводе экспортной пошлины, в теории, цена на внутреннем рынке должна следовать за экспортным паритетом. По идее, цена на внутреннем рынке должна падать. Как именно она будет падать – сложно сказать. Мы в прайс-листе августа видим определенное снижение – в зависимости от вида продукции от 5 до 10%, по некоторым видам, может, чуть больше относительно тех максимумов, которые мы наблюдали, когда пошлина была введена, - сказал он. - Что именно на это повлияло - я думаю, целый набор факторов. В самом начале или середине летнего сезона, когда в Китае начался сезон дождей, потребление там упало, увеличился экспорт на другие рынки. Этим летом было увеличение экспорта в Европу, на рынок Ближнего Востока, Турции ... Это потащило вниз цены и на условиях FOB Черное море. Фактор Китая тоже влиял на падение цен".

При этом Климантов добавил, что "Северсталь" ожидает дальнейшее снижение цен на российском рынке.

"Но, опять, я бы не сказал, что ведущим фактором будут экспортные пошлины. Это нормальный фактор сезонности. У нас в октябре заканчивается обычно строительный сезон в России, выпадает снег, притормаживается стройка. А стройка - это 50-60% потребления стали на российском рынке. Как только потребление стройки сокращается, снижается и цена", - пояснил он.

Как сообщалось, в конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Так, минимальная экспортная ставка на окатыши (рудный концентрат) составит $54, плоский г/к прокат и арматуру – $115, х/к прокат – $133, нержавеющую сталь и ферросплавы – $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.