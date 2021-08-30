Минпромторг РФ не увидел предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы, заявил журналистам в понедельник замминистра Виктор Евтухов.

"По следующему году я не прогнозирую экспортных пошлин. Я не вижу для этого предпосылок. Потому что цены начали снижаться и рынок остывать. Предпосылок нет, но как будет складываться экономика, мы же не можем сейчас ничего прогнозировать, даже то, как себя поведет COVID. Сегодня, вроде, все неплохо. Какие-то другие механизмы - решение может быть любое", - сказал он, отметив, что речь идет только о секторе цветной и черной металлургии.

По словам Евтухова, сейчас на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на металлы.

"К сожалению, единственное, что у нас не снижается пока, несмотря на повышение пошлины, - это металлолом. Потому что есть существенный спрос и на внутреннем рынке, и на внешнем. Мы думали, что падение (цен - ИФ) будет больше. А так, на основные позиции есть снижение цен. По некоторым из них цены на внешнем рынке уже ниже, чем у нас. Но мы всегда опаздываем где-то в 1,5-2 месяца", - добавил замминистра промышленности и торговли.

Евтухов отметил, что за счет повышения пошлины на экспорт лома был "остановлен рост его экспорта". При этом министерство не видит оснований для полного запрета экспорта лома.

"Если вдруг сложится дефицит, и цены пойдут в рост, то мы, наверное, можем предложить такой вариант. Вы помните, у нас уже был опыт не полного запрета, а квотирования, в зависимости от федеральных округов. Но если мы будем видеть, что цена растет и лома не хватает, то не исключаю, что можем предложить на какой-то период временный запрет. Но не хотелось бы этого делать", - резюмировал он.

В конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Смешанная экспортная пошлина на лом черных металлов с конца июля была повышена до 5%, но не менее 70 евро/тонна с 45 евро/тонна. При этом, как сообщалось, Минпромторг РФ предлагал повысить экспортную пошлину до уровня 5%, но не менее чем 90 евро.