Поток газа по "Ямалу-Европе" снизился к уровню вторника уже в два раза

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" в среду продолжает снижаться к среднему уровню после аварии на заводе в Уренгое, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Если во вторник в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему Германии по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час, а за последний отчетный период (с 9:00 до 10:00 по Москве) - до 0,8 млн кубометров.

Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.

5 августа произошла крупная авария на уренгойском заводе "Газпрома". С этого дня поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час). Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.