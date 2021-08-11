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Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России

Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России
Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе на торгах в среду достигала уровня $555/тыс. кубометров на фоне сокращения поставок из России после аварии в Уренгое.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures - достигало 45,795 евро за тысячу кВт.ч, или $555 за тысячу кубометров.

На торгах днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.

Со дня масштабной аварии на уренгойском заводе "Газпрома" 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. В среду физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее - до 0,8 млн кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Чуть больше года назад - в мае 2020 года - цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа 2020 года цена преодолела планку в $100 за тысячу кубов, в декабре - вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.

Как сообщалось, в минувший четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Объект является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

Газпром

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