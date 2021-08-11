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Гендиректором МГТС стал Альберт Гильманов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Гендиректором ПАО "МГТС" с 12 августа назначен исполнительный директор и член совета директоров компании Альберт Гильманов. Как сообщила компания, такое решение совет директоров принял 10 августа. Гильманов сменит Владислава Медведева, который руководил МГТС с ноября 2019 года.

Договор с Гильмановым заключен на 3 года.

Медведев с четверга займет должность заместителя генерального директора МГТС по технике.

В компании кадровые перестановки объясняют тем, что материнская ПАО "МТС" планирует вывести основную часть телеком-, IT и облачной инфраструктуры в отдельное юрлицо - АО "МТС Веб Сервисы".

В мае глава МТС Вячеслав Николаев сообщал "Ведомостям", что оператор планирует до конца 2021 года выделить в отдельную компанию часть своей инфраструктуры - мобильные и фиксированные сети связи (включая МГТС), коммутационное оборудование и облачный бизнес (включая дата-центры).

Гильманов - выходец из МТС, где работал с 2005 года. В частности, возглавлял ООО "Авантаж" (телеком-оператор приобрел ЦОД в 2018 году); занимал должность директора по внедрению цифровых решений кластера "Стратегический" МТС. В мае 2021 года присоединился к управленческой команде МГТС.

МГТС - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Бизнес МГТС интегрирован в бизнес МТС, которая является основным акционером компании (прямо или косвенно доля обыкновенных акций - 99,1% и 69,7% привилегированных акций).

Альберт Гильманов МГТС МТС Владислав Медведев

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