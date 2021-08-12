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Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евро

Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евро
Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Немецкая Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group.

Как говорится в пресс-релизе Adidas, основная часть суммы будет получена ею при закрытии сделки, а остальные платежи привязаны к выполнению определенных условий.

Стороны рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2022 года, и Adidas планирует направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.

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Adidas приобрела Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые компания в дальнейшем продала, выручив в общей сложности порядка 400 млн евро.

В 2016 году Adidas запустила программу финансового оздоровления Reebok, которая позволила компании существенно улучшить рентабельность. В марте 2021 года Adidas представила стратегию на период до 2025 года и тогда же объявила, что рассматривает "стратегические альтернативы" для Reebok.

"Продажа Reebok не повлияет ни на прогнозы Adidas на текущий год, ни на цели компании на период до 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

Акции Adidas прибавляет в цене 1,6% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 5%.

Authentic Brands Group владеет портфелем из более 30 розничных брендов, включая Sports Illustrated, Brooks Brothers и Nine West.

Adidas Reebok

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