Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась подделкой

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась поддельной, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании Brandmonitor, занимающейся защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом.

Рынок продажи кроссовок в стране оценивается в 234 млрд руб., из этой суммы почти 33% (около 77 млрд руб.) приходится на нелегальный оборот, подсчитали в Brandmonitor. До этого аналогичные исследования не проводились, отмечает "Ъ".

По данным Brandmonitor, основная часть контрафакта — 70%, или 54 млрд руб.,— продается в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через интернет. Средняя стоимость поддельных кроссовок находится в диапазоне от 2 до 2,9 тыс. руб. в зависимости от канала продаж, тогда как средняя цена на оригинальную продукцию составляет 4–5 тыс. руб.

Аналитики BrandMonitor называют основными покупателями контрафакта молодых людей до 24 лет. Для большинства из них (68% опрошенных) подлинность играет меньшую роль, а намеренно контрафактную обувь покупают около 38% участников, в том числе из-за недостатка средств. Во всех возрастных категориях подделки специально покупают четверть опрошенных специалистами компании россиян.

Гендиректор и сооснователь маркетплейса Oskelly Альберт Осканов говорит, что в люксовом сегменте среди самых подделываемых марок — Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost. Коммерческий директор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян добавляет, что наиболее активно подделываются самые известные спортивные бренды, включая Adidas, Nike, Reebok, New Balance. Рынок поддельных кроссовок продолжит расти, несмотря на постоянную борьбу с ним со стороны производителей и ритейлеров, прогнозирует Осканов.

Одна из причин роста популярности контрафакта в России - продолжающееся падение платежеспособности населения, уверены опрошенные "Ъ" эксперты. По данным Росстата, в первой половине 2019 года доходы россиян снизились на 1,3%.