Москвич потребовал компенсации морального вреда в суде из-за рекламы Reebok

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск директора столичного пиар-агентства Олега Воронина, который требует с ООО "Адидас" компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей из-за скандальной рекламы Reebok. Вопрос о принятии иска к производству будет решен в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Считаю действия ООО "Адидас" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с данной рекламой мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью. Я прошу суд обязать ООО "Адидас" принести мне извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного мне морального вреда", - сказал агентству Воронин.

По его словам, концепция рекламной кампании Reebok портит имидж индустрии пиара и снижает количество потенциальных клиентов.

7 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил рекламу с феминистскими высказываниями. Она появилась как интерпретация глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее") и в России получила название "Ни в какие рамки". На одном из рекламных постеров, опубликованных в официальном инстаграме Reebok, было довольно провокационное высказывание с сексуальным подтекстом: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Несмотря на то что публикацию быстро удалили, она вызвала большой резонанс и неоднозначную реакцию в обществе.