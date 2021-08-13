Правлению "Роснефти" во II квартале 2021 г. выплатили премии на 2,3 млрд руб.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суммарное вознаграждение членам правления "Роснефти" во втором квартале 2021 года составило 2,95 млрд рублей по сравнению с 0,43 млрд рублей в первом квартале 2021 года; выплачены премии в 2,3 млрд рублей. Это следует из отчетности компании по РСБУ.

Во втором квартале 2020 года компания не публиковала эти данные.

При этом заработная плата правления "Роснефти" снизилась на 24% – до 135 млн руб., а выплаты за время нахождения в командировках увеличились на 86% – до 442,6 млн рублей, вознаграждение за работу в органе управления увеличилось на 1% – до 20 млн рублей.

Во втором квартале 2021 года членам правления была выплачена премия (включая суммы годового премирования по итогам предыдущего года, разовые премии по результатам реализации значимых проектов и в случае награждения государственными наградами РФ) в размере 2,35 млрд рублей, в первом квартале премия на выплачивалась, а по итогам 2020 года она составила 2,07 млрд рублей.

Всего за 2020 год суммарное вознаграждение членов правления "Роснефти" составило 3,5 млрд рублей.

"Во втором квартале 2021 года одним из факторов, оказавших влияние на динамику выплат, стало существенное (на 24%) снижение сумм выплаченной заработной платы членам правления компании. Одновременно увеличился размер обусловленных требованиями законодательства выплат за время нахождения в командировках и работу в выходные и праздничные дни. Динамика объясняется ростом количества дней нахождения в командировках и доплатой за работу в выходные дни в период командировок по производственной необходимости", - прокомментировали в "Роснефти".

"Еще одним фактором стала выплата премий в соответствии с корпоративной политикой мотивации высшего управленческого звена. Так, в условиях неблагоприятной макроэкономической среды в отчетном периоде удалось достичь роста финансовых и производственных показателей, привлечь новых партнеров в совместные проекты, начать активную реализацию проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края, провести оптимизацию добычного портфеля компании. Также в течение первого полугодия 2021 г. стоимость акций ПАО "НК "Роснефть" на бирже выросла более чем на 31%", - подчеркнули в компании.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 9 человек.