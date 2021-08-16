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ГДР "Русагро" утром обновили максимум с апреля 2016 года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ГДР группы компаний "Русагро" утром в понедельник обновили максимум с начала апреля 2016 года на фоне выхода отчета за второй квартал и новостей о дивидендах.

На Московской бирже ГДР Ros Agro к 10:14 выросли до 1186 рублей (+3,8%), объем торгов превысил 117 млн рублей.

Чистая прибыль "Русагро" во II квартале выросла на 18%, до 11,07 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA составила 10,95 млрд рублей (на 59% больше). Ранее компания сообщала, что выручка во II квартале увеличилась на 39%, до 54,4 млрд рублей.

Совет директоров группы "Русагро" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере $119,733 млн, что соответствует 50% чистой прибыли за полугодие (исходя из курса ЦБ РФ на 13 августа 73,567 руб./$1).

С учетом того, что компания владеет 2 млн 135,313 своих GDR (пять расписок равны одной акции), которые не учитываются при расчете дивидендов, выплаты составят $4,45 на акцию, или $0,89 на GDR, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 сентября.

Русагро

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