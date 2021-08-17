В "ЭкоНиве" ответили на предложение ГК "Русагро" купить компанию

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива", ведущий производитель молока в России, для завершения текущих инвестпроектов не нуждается как в сторонних инвесторах, как и в дополнительном капитале, заявил "Интерфаксу" представитель компании.

Так он прокомментировал слова гендиректора ГК "Русагро" Максима Басова, который 16 августа сообщил, что группа готова рассмотреть покупку "ЭкоНивы", если будет предложение.

По словам представителя "ЭкоНивы", группа также "не видит никакой необходимости в продаже каких бы то ни было имеющихся активов, хотя в любом случае никогда не комментирует подобные бизнес-переговоры".

Основную фазу своей инвестиционной программы ГК "ЭкоНива" завершила в 2020 году, напомнил он.

"Это позволило увеличить производство сырого молока в пять раз по сравнению с 2015 годом и стать безоговорочным лидером среди не только российских, но и европейских производителей, а также номером три в мире, - подчеркнул он. - В России на долю "ЭкоНивы" приходится порядка 6% производства товарного молока. По итогам четырех кварталов, закончившихся 30 июня 2021 года, компании группы произвели свыше 1 млн тонн молока. По итогам календарного 2021 года производство превысит 1,1 млн тонн. Средний надой на одну фуражную корову на фермах "ЭкоНивы" составляет порядка 29 кг в сутки против 20 кг в среднем по стране".

В компании сообщили, что денежные потоки от построенных 40 современных животноводческих комплексов будут расти, а значит, она и впредь сможет исполнять все взятые на себя обязательства.

По итогам первого полугодия 2021 года выручка группы в рублях выросла на 32%, до 21 млрд рублей, EBITDA - на 14%, до 11,6 млрд рублей. При этом ликвидность в рублях увеличилась на 43%.

На конец 2020 года чистый финансовый долг группы составлял около 1,2 млрд евро, из которых большая часть - долгосрочные обязательства. "В значительной степени высокая долговая нагрузка объясняется инвестиционной активностью группы в последние годы и особенностями работы молочного животноводства, на котором специализируется "ЭкоНива", - отметил представитель компании. - Это самая капиталоемкая и долгая с точки зрения окупаемости отрасль сельского хозяйства - даже с господдержкой на возврат инвестиций стоит рассчитывать не менее чем через 10 лет. При этом соотношение долга к EBITDA компании хоть и остается высоким, но снижается, опережая запланированный график".

"ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. Управляет фермами с более чем 200 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Заводы расположены в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк - свыше 630 тыс. га. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до 464 млн евро, EBITDA увеличилась на 13%, до 189 млн евро.

Как сообщалось, в настоящее время компания ведет переговоры с основным кредитором - Россельхозбанком, а также со Сбербанком по вопросам среднесрочного и долгосрочного финансирования группы. При этом она не исключала, что может временно передать Россельхозбанку контроль над своими операционными компаниями в России.