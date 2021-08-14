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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:35Заразились
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Более половины китайского населения привилось от COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Около 777 миллионов китайцев полностью вакцинировались, сообщает Global Times.

По данным Минздрава, 777 миллионов человек вакцинировались от коронавируса, что составляет более половины китайского населения.

В начале августа сообщалось, что в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19. Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма "Дельта". По сообщениям китайских СМИ, в КНР за недостатки в работе по предотвращению распространения COVID-19 к ответственности в различной степени привлекли более 30 кадровых работников. Часть чиновников уровня вице-мэров некоторых городов, глав городских округов и местных комитетов здравоохранения, медучреждений лишились своих постов, говорится в сообщениях. Изначально новая вспышка распространения инфекции началась в июле текущего года в городе Жуйли южной провинции Юньнань на границе с Мьянмой.

Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Грузия COVID-19 коронавирус

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