Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха до конца недели

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" приостановил работу конвертерного цеха №2 для дополнительных работ на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом, сообщила компания.

"Вывод сталеплавильного оборудования на максимальную мощность после завершения ремонтных работ на кислородно-распределительном пункте выявил необходимость доработки инфраструктуры. По предварительной оценке, конвертерный цех возобновит работу 21-23 августа", - говорится в сообщении НЛМК.

Прокатное производство работает в плановом режиме.

Как сообщалось, 14 августа НЛМК восстановил производство стали, которое было приостановлено почти неделю назад после ЧП на кислородно-распределительном пункте на липецкой площадке, повлекшего за собой остановку конвертерного цеха №2.

В прошлый понедельник на кислородно-распределительном пункте произошли взрыв и возгорание, в результате чего была приостановлена работа конвертерного цеха №2.

В начале августа НЛМК полностью возобновил работу конвертерного цеха №2, которая была частично приостановлена после падения крана на кровлю из-за сильного ветра.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в конвертерном цехе, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год, с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК

Новости по теме

Новости

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить "Инвестгеосервис"

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

США пригрозили лишить РФ статуса рыночной экономики

НЛМК восстановил производство стали после ЧП на липецкой площадке

Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');