НЛМК приостановил работу конвертерного цеха до конца недели

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" приостановил работу конвертерного цеха №2 для дополнительных работ на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом, сообщила компания.

"Вывод сталеплавильного оборудования на максимальную мощность после завершения ремонтных работ на кислородно-распределительном пункте выявил необходимость доработки инфраструктуры. По предварительной оценке, конвертерный цех возобновит работу 21-23 августа", - говорится в сообщении НЛМК.

Прокатное производство работает в плановом режиме.

Как сообщалось, 14 августа НЛМК восстановил производство стали, которое было приостановлено почти неделю назад после ЧП на кислородно-распределительном пункте на липецкой площадке, повлекшего за собой остановку конвертерного цеха №2.

В прошлый понедельник на кислородно-распределительном пункте произошли взрыв и возгорание, в результате чего была приостановлена работа конвертерного цеха №2.

В начале августа НЛМК полностью возобновил работу конвертерного цеха №2, которая была частично приостановлена после падения крана на кровлю из-за сильного ветра.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в конвертерном цехе, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год, с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.