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Источник сообщил о взрыве на объекте НЛМК в Липецке

Источник сообщил о взрыве на объекте НЛМК в Липецке
Новолипецкий металлургический комбинат
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Взрыв раздался на кислородно-распределительно распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - сказал он.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пожар локализован.

В пресс-службе областного управления МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что на комбинате произошел пожар и что нет погибших и пострадавших.

Сигнал о возгорании кровли на площади 40 квадратных метров поступил дежурному в 9:59 в понедельник.

"В 10:40 пожар был локализован. Причины пожара устанавливаются", - сообщил начальник пресс-службы Евгений Володин.

Липецк НЛМК

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