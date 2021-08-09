Источник сообщил о взрыве на объекте НЛМК в Липецке
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв, сообщил информированный источник "Интерфакса".
"Взрыв раздался на кислородно-распределительно распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - сказал он.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Пожар локализован.
В пресс-службе областного управления МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что на комбинате произошел пожар и что нет погибших и пострадавших.
Сигнал о возгорании кровли на площади 40 квадратных метров поступил дежурному в 9:59 в понедельник.
"В 10:40 пожар был локализован. Причины пожара устанавливаются", - сообщил начальник пресс-службы Евгений Володин.