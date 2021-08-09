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НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Новолипецкий металлургический комбинат приостановил работу конвертерного цеха №2, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Утром в понедельник на территории кислородного цеха комбината произошел взрыв. Взрывом повредило здание кислородно-распределительного пункта, у которого загорелась крыша. Кровлю потушили. Никто не пострадал, как сообщили в НЛМК и МЧС.

Ранее на предприятии сообщили, что после инцидента была приостановлена работа кислородно-распределительного пункта.

В компании выясняют причины случившегося и его влияние на производство.

Ранее этим летом работа конвертерного цеха №2 уже прерывалась из-з падения на его крышу крана, который повалило ветром. Цех полностью заработал в начале августа.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизации сталеплавильного производства в конвертерном цехе №2, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций превысил 26 млрд рублей.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК Липецк

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