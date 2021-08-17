Цена Brent стабилизировалсь на уровне $69,49 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник котировки нефти стабилизировались после падения в общей сложности примерно на 3% за три предыдущие сессии.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%), до $69,49 за баррель. За торги понедельника контракт подешевел на $1,08 (1,5%), до $69,51 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,01%), до $67,3 за баррель. Днем ранее WTI подешевела на $1,15 (1,7%), до $67,29 за баррель.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" спровоцировало новую волну опасений в отношении перспектив спроса на сырье на мировом рынке.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". В США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.

В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает Bloomberg.

"Периодические коррекции на нефтяном рынке, вероятно, будут краткосрочными, и долгосрочный тренд остается повышательным, - отмечает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл. - Мы видим сигналы восстановления экономики. Спрос будет повышаться, если только распространение "дельты" не приведет к новым масштабным локдаунам".

Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.