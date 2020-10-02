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Сеть "Каро" вернулась на "докарантинные" показатели по сборам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сеть кинотеатров "Каро" сообщила, что по итогам сентября смогла вернуться на докарантинные показатели посещаемости и сборов.

Экономический кризис

"По итогам сентября 2020 года сеть кинотеатров "Каро" приблизилась по сборам и посещаемости к результатам сентября 2019 года. По сравнению с августом 2020 года показатели выросли почти в три раза", - отметили в компании.

Рост посещаемости там связали с открытием всех своих кинотеатров в девяти регионах, открытием новых площадок в Москве и прокатом картин "Довод", "Мулан", "После. Глава 2", "Стрельцов" и "Новые Мутанты". В "Каро" считают, что люди соскучили по кино, и отметили безопасность этого вида развлечений.

"Мы уверены, что даже в условиях действующих ограничений тенденция сохранится", - заявила через пресс-службу президент сети Ольга Зинякова.

КАРО Ольга Зинякова коронавирус

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