Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Поток газа по "Ямалу-Европе" утром 17 августа удвоился

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, вырос утром во вторник почти в два раза по сравнению с уровнем понедельника, показывают данные газотранспортного германского оператора Gascade.

С 10 до 11 по московскому времени объем газа на входе в газотранспортную систему ФРГ вырос до 1,6 млн кубометров в час с 0,9 млн кубометров в час в среднем за газовые сутки 16 августа.

Поступление газа по этому трубопроводу в Германию резко снизилось с начала августа. Это связано с тем, что "Газпром" отдает приоритет закачке газа в подземные хранилища в России, которые, как и европейские, сильно опустошены после холодной зимы.

Ан вак ав*

Copyright © 1989 - 2021 Interfax

Газпром Ямал-Европа Германия Gascade

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3915 пунктов

Производитель истребителей "Сухой" перестал быть публичной компанией

Индекс МосБиржи превысил 3900 пунктов впервые с начала июля

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

Рубль во вторник утром слабеет к доллару и евро

"Газпром" впервые прокомментировал заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

Цены на московских АЗС продолжили расти

Цены на московских АЗС продолжили расти

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

"Газпром" выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');