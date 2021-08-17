Поток газа по "Ямалу-Европе" утром 17 августа удвоился

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, вырос утром во вторник почти в два раза по сравнению с уровнем понедельника, показывают данные газотранспортного германского оператора Gascade.

С 10 до 11 по московскому времени объем газа на входе в газотранспортную систему ФРГ вырос до 1,6 млн кубометров в час с 0,9 млн кубометров в час в среднем за газовые сутки 16 августа.

Поступление газа по этому трубопроводу в Германию резко снизилось с начала августа. Это связано с тем, что "Газпром" отдает приоритет закачке газа в подземные хранилища в России, которые, как и европейские, сильно опустошены после холодной зимы.

Ан вак ав*

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