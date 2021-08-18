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Совкомбанк проведет сбор заявок на бонды объемом 7 млрд рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк в первой половине сентября проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Sber CIB, Синара Инвестбанк и сам Совкомбанк.

В предыдущий раз на долговой рынок банк выходил в декабре 2020 года. Тогда он разместил выпуск годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,00% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 47,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам второго квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Газпромбанк Промсвязьбанк РСХБ

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