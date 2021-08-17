Совкомбанк уволил половину сотрудников банка "Восточный"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк сократил 50% персонала в банке "Восточный", который купил в апреле, это более 4000 человек, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на материалы раскрытия ежеквартального отчета по ценным бумагам "Восточная".

В материалах указано, что среднесписочная численность персонала банка к концу июня 2021 года сократилась с 8,3 тысячи до 5,8 тысячи челвоек. В Совкомбанке, подтвердили, что к 1 августа сократили 50% персонала "Восточного", еще 30% сотрудников перешли на работу в Совкомбанк, а 20% продолжают работать в "Восточном".

Присоединение "Восточного" к Совкомбанку завершится в начале 2022 года, говорится в отчете.

Судя по информации на сайте кредитной организции, из восьми филиалов и 539 офисов "Восточного" под бренд Совкомбанка перешли 222 отделения.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что уволенным сотрудникам будет непросто найти работу, поскольку по всей стране банки сокращают издержки и персонал. При этом для Совкомбанка это решение позволит в перспективе сократить расходы на персонал на фоне других затрат, которые потребовала покупка "Восточного" и интеграция операционных систем двух банков.

Совкомбанк объявил о покупке "Восточного" в конце марта 2021 года и затем пообещал его докапитализировать на 7 млрд рублей. Тогда покупатель приобрел 88,09% банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Ранее конфликт этих акционеров привел к уголовному делу, фигурантами которых стал основатель Baring Vostok Майкл Калви и другие менеджеры компании.

В мае Совкомбанк выставил оферту на выкуп остающихся акций "Восточного" у других акционеров.