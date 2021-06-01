Совкомбанк купил 88% "Восточного" за 8,7 млрд руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк купил 88% акций банка "Восточный" за 8,7 млрд рублей, говорится в отчете Совкомбанка по МСФО.

Таким образом, в рамках этого этапа сделки весь банк "Восточный" был оценен в 9,9 млрд рублей.

Совкомбанк, владеющий 88,09% банка "Восточный", в мае 2021 года выставил оферту на выкуп акций у других акционеров. Акции планируется выкупить по цене 1,37 копейки за одну ценную бумагу. Исходя из цены выкупа акций в рамках оферты, весь "Восточный" был оценен почти в 11 млрд рублей.

Совкомбанк купил банк "Восточный" за сумму "значительно" ниже его одного капитала, сообщил ранее в интервью РБК совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Собственный капитал банка по РСБУ на 1 апреля 2021 года составлял 24,6 млрд рублей, на 1 января - 28,7 млрд рублей. По МСФО этот показатель по итогам 2020 года составлял 31,2 млрд рублей.

Совкомбанк планирует полностью консолидировать "Восточный" в четвертом квартале 2021 года, сообщил в мае Хотимский. "Мы консолидируем 100%, там есть определенные этапы сделки, 99% мы рассчитываем консолидировать в третьем квартале, а 100% в четвертом", - сказал он.

В начале апреля 2021 года Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Совкомбанк планирует присоединить "Восточный" в первом квартале 2022 года.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 36-е место в этом рэнкинге.