Продажи чипов в мире выросли в июне на 29,2%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В июне 2021 года мировые продажи полупроводников увеличились на 29,2% - до $44,53 млрд против $34,47 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). В мае 2021 года продажи составили 43,6 млрд (рост на 2,1%).

Во втором квартале продажи чипов составили $133,6 млрд, что также на 29,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 8,3% больше, чем в январе-марте 2021 года.

"Продажи полупроводников во втором квартале значительно выросли по сравнению со вторым кварталом прошлого года, увеличившись по всем основным категориям продуктов и на всех основных региональных рынках", - отметил через пресс-службу президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

По его словам, "спрос на чипы, по прогнозам, продолжит существенно повышаться в долгосрочной перспективе, поскольку мир продолжает использовать микропроцессоры, чтобы стать умнее, экологичнее, продуктивнее".

Продажи микропроцессоров в июне в Северной и Южной Америке подскочили на 22,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 43,2%, в Японии - на 21,2%, в Китае - на 28,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 34%.

Реализация чипов относительно мая в Северной и Южной Америке выросла на 5,4%, в Европе - на 2%, в Японии - на 2,5%, в КНР - на 1,1%, в АТР и других регионах - на 1%, сообщила SIA.