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Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22% за год

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В апреле 2021 года мировые продажи полупроводников в апреле увеличились к марту на 1,9% - с $41,05 млрд до $41,85 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). В годовом измерении продажи взлетели на 21,7% (с $34,38 млрд).

"Глобальный спрос на полупроводники в апреле оставался высоким, о чем свидетельствует рост продаж в различных категориях чипов и на всех основных региональных рынках, - заявил через пресс-службу президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - Как ожидается, мировой рынок микропроцессоров существенно вырастет в 2021-2022 годах, поскольку полупроводники становятся все более неотъемлемой частью технологий, меняющих правила игры сейчас и в будущем".

Продажи чипов в апреле в Европе выросли на 20,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Японии - на 17,6%, в Северной и Южной Америке - на 14,3%, в Китае - на 25,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета КНР и Японии) и других - на 24,3%.

Реализация чипов относительно марта в Северной и Южной Америке увеличилась на 3,3%, в Европе - на 1,6%, в Японии - на 2,6%, в Китае - на 2,3%, в АТР и остальных регионах - на 0,5%.

SIA Джон Ньюфер США Европа Китай АТР Япония

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