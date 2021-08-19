"Сусуманзолото" вложит 500 млн рублей в инфраструктуру Магаданской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Магаданской области Сергей Носов и гендиректор компании "Сусуманзолото" Александр Чугунов подписали соглашение о социальном партнерстве, в рамках которого золотодобытчики направят в течение четырех лет 500 млн на развитие инфраструктуры в Сусуманском районе.

"Соглашение предусматривает создание благоприятных социально-экономических условий для жителей муниципального образования. 500 миллионов рублей инвестируют в течение четырех ближайших лет холдинг "Сусуманзолото" и горнодобывающая компания "Берелех" в капитальный ремонт жилых домов и новое строительство в Сусумане и окрестных поселках, их благоустройство и реконструкцию объектов социально-бюджетной сферы", -сообщает пресс-служба Магаданской областной думы.

Чугунов, который является депутатом областной думы, подчеркнул, что первоочередная задача сейчас - подготовить проектно-сметную документацию на перспективные проекты.

"По сути, начинаем реализацию мастер-плана по развитию муниципалитета, формированию городской среды, который разрабатывали совместно с администрацией округа. Уже отправили на госэкспертизу проект по реконструкции дорог в Сусумане. Следующим шагом будет проект модернизации инженерных коммуникаций, далее займемся очистными сооружениями. Такое партнерство поможет намного быстрее и качественнее разрешить насущные проблемы колымской глубинки и Сусумана в частности", -отметил гендиректор компании.

"Сусуманзолото" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний РФ, основным регионом присутствия остается Магаданская область, хотя в последние годы компания расширяет свою географию. Основной акционер "Сусуманзолота" Владимир Христов скончался в конце 2020 года, ему принадлежало 65,2% акций. Еще 14,94% акций владеет Любовь Герасимова, 14,45% - "Ассоциация делового сотрудничества", в которой 50% принадлежит Любови Христовой.