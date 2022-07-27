"Сусуманзолото" возглавил чиновник из Магаданской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По сведениям портала NedraDV, руководителем золотодобывающей компании "Сусуманзолото" назначен Олег Косолапов - министр природных ресурсов Магаданской области, а Александр Чугунов, возглавлявший компанию с 2016 года, покинул свой пост.

Ранее 27 июля "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) завершает приобретение контрольного пакета "Сусуманзолота", выкупив доли наследников его основателя Владимира Христова, и меняет менеджмент предприятия.

Косолапов начинал карьеру в "Оренбурггеологии", в разное время работал в компаниях "Геосервис" (занималась геологоразведкой, в частности, для УГМК и "Русской медной компании" - РМК), "Газпром нефть Оренбург", "Преображенскнефть". В 2008-2013-м и 2015-2018 годах он состоял на госслужбе - в Оренбургнедрах и Росприроднадзоре по Хакасии. Непосредственно перед назначением в Минприроды Магаданской области в 2018 году он непродолжительное время работал в РМК.

"Сусуманзолото" изменения в структуре акционеров и менеджменте пока не комментирует.

После годового собрания акционеров в конце июня в совет директоров "Сусуманзолота" уже вошли двое менеджеров УГМК. В УГМК от комментариев отказываются.

УГМК в последнее время интересуется активами на российском рынке золотодобычи, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене. В апреле УГМК выкупила у Газпромбанка права требования по кредиту Petropavlovsk.

УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников России, без учета возможной переработки давальческого сырья.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В средине марта УГМК заявила, что Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

"Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкало топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России с производством, по данным Союза золотопромышленников, почти 7,3 тонны. Основной акционер "Сусуманзолота" Христов умер в конце 2020 года, ему принадлежало 65,2% акций.