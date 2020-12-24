В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В столичной инфекционной больнице в Коммунарке умер Владимир Христов, основной акционер и председатель совета директоров "Сусуманзолота", сообщил газете "Магаданская правда" гендиректор компании Александр Чугунов.

Христову был 71 год.

Христову принадлежалот 65,2% "Сусуманзолота", входящего сейчас в первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Forbes оценивал его состояние в $500 млн, он был 192-м среди богатейших россиян.

Основные активы "Сусуманзолота" расположены в Магаданской области, хотя в последние годы компания расширяет свою географию. Помимо Христова акционерами компании являются Любовь Герасимова (14,94%) и "Ассоциация делового сотрудничества" (14,45%), в которой суммарно контрольный пакет принадлежит Любови Христовой и Владимиру Христову.