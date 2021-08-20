Рост акций "Распадской" превысил 30% на изменении дивидендной политики

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рост акций ПАО "Распадская" в начале торгов на "Московской бирже" в пятницу составил 31,5% (до 335,4 рубля за штуку) на новостях об изменении дивидендной политики.

Совет директоров ПАО "Распадская" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. "Чтобы обеспечить устойчивость баланса и долгосрочную стабильность, компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0 x на протяжении всего цикла", - говорится в сообщении "Распадской".

Изменение дивидендной политики связано с намерением "повысить инвестиционную привлекательность компании и обеспечить максимальную прозрачность для всех заинтересованных сторон в отношении ее финансовой политики". Согласно предыдущей дивполитике, компания осуществляла выплаты дивидендов при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х. Минимальный ежегодный платеж составлял $50 млн, он выплачивается двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и финансового года.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 4 октября. Выплата дивидендов подлежит одобрению на внеочередном собрании акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 сентября. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 30 августа.

EBITDA ПАО "Распадская" в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания. Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). В частности, EBITDA за счет консолидации этих активов выросла на $181 млн, уточняется в сообщении. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 45,4% по сравнению с 37,2% в I полугодии 2020 года.

Выручка "Распадской" за отчетный период достигла $683 млн, прирост за счет Новокузнецкой площадки составил $384 млн. Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее. Капзатраты составили в январе-июне $113 млн по сравнению с $28 млн. годом ранее. По состоянию на 30 июня 2021 года денежные средства и их эквиваленты компании составили $233 млн.