"Газпром" после аварии в Уренгое направил часть конденсата на мощности "НОВАТЭКа"

Пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" после аварии на заводе по подготовке конденсата в Уренгое, договорился о перенаправлении 85 тыяч тонн сырья в месяц на Пуровский завод "НОВАТЭКа", поставки уже начались, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Газпром", "НОВАТЭК" и "СИБУР" нашли альтернативный маршрут для поставок конденсата на переработку с месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе. "Газпром" срочно вывел из консервации продуктопровод Уренгой-Пуровск, ранее использовавшийся для поставки конденсата с месторождений "НОВАТЭКа" на Уренгой, трубу было решено запустить в реверсном режиме, что позволит поставлять часть объемов нестабильного конденсата на Пуровский завод по переработке конденсата (ЗПК) "НОВАТЭКа".

По данным газеты, завод "НОВАТЭКа" сможет принимать у "Газпрома" около 85 тыс. тонн конденсата в месяц до ноября включительно, затем - по 40 тыс. тонн в месяц до мая следующего года. "Газпром" продаст это сырье "НОВАТЭКу" по договору поставки.

"Газпрому" пришлось сократить добычу газа после аварии 5 августа на Уренгойском заводе по подготовке конденсата (ЗПКТ), принадлежащем ООО "Газпром переработка", так как он не мог поставлять около половины деэтанизированного конденсата на переработку на свой Сургутский завод. Там из сырья выделяют более легкие фракции - сжиженных углеводородных газов (СУГ) и широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ), которые затем поставляются на "Запсибнефтехим" СИБУРа и предприятия ТАИФ. До аварии Уренгойский ЗПКТ перерабатывал около 1 млн тонн нестабильного конденсата в месяц, а после аварии - вчетверо меньше. Таким образом, перенаправление нестабильного конденсата на завод "НОВАТЭКа" компенсирует "Газпрому" лишь около 9% от уровня переработки до аварии.

Издание приводит данные "НОВАТЭКа", что "Газпром" осуществил врезку в систему транспортировки недеэтанизированного нестабильного газового конденсата в районе Юрхаровского месторождения: конденсат, который будет деэтанизироваться на мощностях месторождения, затем будет транспортироваться на Пуровский ЗПК. Выделенный из конденсата СУГ будут подавать с Пуровского ЗПК по существующему ШФЛУ-трубопроводу на "Запсибнефтехим", стабильный конденсат железнодорожным транспортом - потребителям "Газпрома".

По данным источников газеты, на газофракционирующие мощности СИБУРа, ТАИФ и других потребителей в августе было недопоставлено свыше 100 тыс. тонн ШФЛУ. Всего поставки СУГ на российский рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн, что привело к резкому росу цен на это сырье на СПбМТСБ.

В "СИБУРе" отметили, что доппоставка сырья от "НОВАТЭКа" и внеплановая закупка ШФЛУ с Астраханского ГПЗ "Газпрома" позволили избежать разгрузки собственных нефтехимических производств, обеспечить поставки изобутана потребителям и поддержать запланированные продажи СУГ на бирже в период повышенного спроса.