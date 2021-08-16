Добыча "Газпрома" растет, несмотря на аварию под Новым Уренгоем

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Крупный пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту не привел к снижению добычи газа "Газпрома". Однако для концерна приоритетом является восполнение запасов газа в российских ПХГ после рекордного сезона отбора. За минувшую зиму оттуда было поднято 61 млрд кубометров из 72 млрд кубов оперативного резерва.

Неожиданный рост добычи

Добыча природного газа "Газпрома" в августе показывает рост на 1,2% по отношению к июлю, несмотря на пожар под Новым Уренгоем, следует из данных концерна.

В июле 2021 года (до аварии) компания добывала в среднем по 1205 млн кубометров в сутки.

За первые 15 дней августа добыча увеличилась в среднем до 1220 млн кубометров в сутки.

После аварии кратно снизились поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в одном технологическом коридоре с уренгойским заводом. Компания прекратила продажи газа на суточных торгах на СПбМТСБ.

В ночь на 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Объект является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Комментарий "Газпрома"

"Газпром" отмечает, что в настоящее время работает в зимнем режиме, с повышенной нагрузкой на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу.

"Практика нескольких последних лет и в России, и в Европе говорит о том, что зимний период перешел и на календарно весенний месяц март. Поэтому сейчас, летом, приоритетом является закачка газа в подземные хранилища, так как объем доступных ресурсов к марту, к завершению сезона отбора из ПХГ должен быть на высоком уровне для уверенного прохождения этого сложного периода. И это также очень хорошо понимают наши европейские коллеги", - говорится в комментарии компании.

Данные о том, что в Европе "Газпром" ведет активный отбор газа из ПХГ, прежде всего германских, - указывают на приоритет закачки в ПХГ в России.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как раскрывает информацию хранилищах в Европе Gas Infrastructure Europe.

Исходные данные

По предварительным данным ПАО, за семь с половиной месяцев 2021 года "Газпром" добыл 316,5 млрд кубометров газа. Это на 18,1% (на 48,6 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. В абсолютных показателях это как еще один зимний месяц (например, в январе текущего года было добыто 47 млрд кубометров газа).

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,7% (19,6 млрд кубометров).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 123 млрд кубометров.

"Газпром" отмечает: "Среднесуточное значение для России в 2021 году - на 53 млн кубометров выше среднего показателя предыдущих восьми лет (на 9%). Для нашего экспорта за рубеж - увеличение на 9,4%, что делает среднесуточные объемы поставок августа сопоставимыми с показателями зимних месяцев".