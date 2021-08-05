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На заводе в Новом Уренгое произошел пожар

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту произошел в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, погибших и пострадавших нет, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"В 2:42 (мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в 23 километрах от города Новый Уренгой произошёл пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. Круглосуточно в операторной находится обслуживающий персонал в количестве трех человек", - говорится в сообщении.

В 2:50 (мск) на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение 4-го отряда федеральной противопожарной службы.

"На момент прибытия происходило горение внутри здания, угрозы рядом стоящим объектам нет (завод находится за городом). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

МЧС РФ Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ

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