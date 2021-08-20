Аdobe купит платформу для совместного редактирования видео Frame.io

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, покупает облачную платформу для совместного редактирования видео Frame.io за $1,28 млрд.

У Frame.io, созданной в 2015 году, около 1 млн пользователей. Ее приобретение добавит новые возможности платформе Creative Cloud, заявил директор по продуктам Adobe и исполнительный вице-президент подразделения Creative Cloud Скотт Бельски.

Creative Cloud включает в себя более 20 приложений и сервисов для персональных компьютеров и мобильных устройств для работы с фотографиями, дизайном, видео, веб-контентом и многим другим. Сюда входят, в частности, программы Photoshop и Illustrator.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом финансовом квартале Adobe (сентябрь-ноябрь).

Основатель и главный исполнительный директор Frame.io Эмери Уэллс и со-основатель стартапа Джон Тревер после закрытия сделки будут работать в Adobe. Уэллс по-прежнему будет возглавлять команду Frame.io.