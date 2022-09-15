Adobe подтвердила договоренность о крупнейшей сделке в своей истории

Компания купит владельца сервиса разработки интерфейсов Figma за $20 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, сообщил, что купит владельца сервиса по разработке интерфейсов Figma за $20 млрд. Ранее о скорой сделке и активных переговорах сторон сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Покупка Figma станет крупнейшей сделкой для Adobe за всю историю существования компании, по данным FactSet. Вторая крупнейшая сделка компании была заключена в 2018 году: компания купила Marketo Inc. за $4,75 млрд.

Сделка будет профинансирована примерно на половину за счет акций компании, оставшаяся сумма будет покрыта за счет денежных средств, говорится в пресс-релизе Adobe. Закрытие сделки ожидается в 2023 году после получения одобрения от регуляторов и акционеров Figma.

"Объединенная компания будет пользоваться возможностями массивного и быстро растущего рынка для создания значимого продукта для клиентов, акционеров и индустрии", - рассчитвают в Adobe.

Figma, центральный офис которой находится в Сан-Франциско, была основана в 2011 году. Сервис компании позволяет пользователям разрабатывать и создавать дизайн онлайн-интерфейсов как для приложений для смартфонов, так и для сайтов.

Основные акционеры Figma - венчурные компании. В ходе последнего раунда финансирования в июне 2021 года Figma получила оценку примерно в $10 млрд, согласно данным PitchBook.

После закрытия сделки с Adobe сооснователь и глава Figma Дилан Филд будет работать под руководством президента подразделения цифровых медиа Adobe Дэвида Вадхвани.

Кроме объявления о сделке Adobe также решила опубликовать финансовую отчетность за третий финквартал, хотя ранее сообщала, что сделает это после закрытия рынка в четверг.

Чистая прибыль компании за три месяца, завершившихся 2 сентября, составила $1,14 млрд, или $2,42 в расчете на акцию, по сравнению с $1,21 млрд, или $2,52 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль Adobe составила $3,40 в расчете на акцию.

Выручка компании повысилась до $4,43 млрд по сравнению с $3,94 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,35 на акцию при выручке в $4,44 млрд.

В четвертом квартале нынешнего финансового года Adobe ожидает скорректированную прибыль на уровне около $3,5 на акцию и выручку в размере $4,52 млрд. Эксперты при этом прогнозируют первый показатель в размере $3,47 на акцию, второй - $4,6 млрд.

Акции Adobe дешевеют на 14% на торгах в Нью-Йорке. Капитализация компании с начала года рухнула на 44% и составляет порядка $174 млрд.